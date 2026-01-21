imagem de arquivo

Afiliada da TV Globo, a EPTV — Empresas Pioneiras, conglomerado de canais de TV afiliadas a Rede Globo no interior de São Paulo e Sul de Minas, iniciou o ano de 2026 com uma severa reestruturação motivada por entraves financeiros que se arrastam desde o ano passado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A informação desta semana é de 16 profissionais cortados da equipe. Na última década, o grupo diversificou sua atuação, comprando rádios e trabalhando com outdoors profissionais. A estratégia de contenção de gastos resultou no encerramento de produções tradicionais e em um corte expressivo no quadro de funcionários.

Demissões e mudanças na EPTV

Programas Cancelados: As edições regionais do Globo Esporte em Araraquara e São Carlos foram descontinuadas, assim como o programa de variedades Chega Aí, exibido em Campinas.

As edições regionais do Globo Esporte em Araraquara e São Carlos foram descontinuadas, assim como o programa de variedades Chega Aí, exibido em Campinas. Cortes na Equipe: Mais de 50 profissionais foram demitidos na primeira quinzena de janeiro. Entre as saídas de maior repercussão estão a de Thales Rodrigues , âncora do Jornal da EPTV 2ª Edição em Varginha (MG), e a de Pedro Guilherme , que apresentava o Globo Esporte no interior paulista.

Mais de 50 profissionais foram demitidos na primeira quinzena de janeiro. Entre as saídas de maior repercussão estão a de , âncora do Jornal da EPTV 2ª Edição em Varginha (MG), e a de , que apresentava o Globo Esporte no interior paulista. Impacto no Rádio e Web: As demissões atingiram também a rádio CBN Ribeirão Preto e portais de notícias. Duas das cinco redações do portal A Cidade On (Araraquara e São Carlos) foram fechadas e estão sem atualizações desde o dia 12 de janeiro.

Contradição Estratégica

A reestruturação causou espanto nos bastidores da emissora, visto que, no final de 2025, o grupo fechou um contrato vultoso de aproximadamente R$ 27 milhões anuais com a Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) para gerir a TV ALESP e produzir conteúdo digital. Esperava-se que o novo faturamento impulsionasse investimentos e contratações, mas o grupo optou pelo enxugamento da estrutura atual.

Além da televisão e dos contratos públicos, o Grupo EP mantém sob sua gestão as rádios CBN (Campinas e Ribeirão), EPFM, Jovem Pan Ribeirão, agências de marketing e os portais G1 regionais e Cidade ON que recentemente teve um grande corte de funcionários em São Carlos e Araraquara.

Leia + sobre diversão e arte