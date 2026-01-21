Shopping ParkCity Sumaré oferece passeio de trenzinho elétrico nas férias

Locomotiva circula nos corredores do empreendimento, proporcionando lazer e entretenimento para as famílias

As férias escolares ficaram ainda mais divertidas no Shopping ParkCity Sumaré. Uma nova atração acaba de chegar para animar crianças e adultos. É o Expresso Festlândia, um trenzinho elétrico temático, sem trilhos, que realiza passeios pelo Shopping, proporcionando lazer e entretenimento às famílias.

Crianças e adultos podem aproveitar a charmosa locomotiva elétrica e circular pelos corredores do empreendimento. “Divertido e para toda a família, o passeio resgata de maneira lúdica um pouco da atmosfera nostálgica e histórica do transporte feito por trens”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A estação e a bilheteria do trenzinho elétrico estão localizadas no lounge em frente à loja Kings. Os ingressos promocionais custam R$ 15,00, valor referente à meia-entrada para todos. Crianças a partir de 2 anos pagam ingresso, enquanto autistas e aniversariantes têm gratuidade. O trenzinho funciona de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h; aos sábados, das 12h às 22h; e aos domingos, das 13h às 20h.

O passeio de trenzinho elétrico reforça a programação especial que o Shopping preparou para proporcionar lazer e criar experiências memoráveis para as famílias. Outras atrações que estão divertindo as crianças são as Incríveis Férias do Shopping ParkCity, com atividades inspiradas no ambiente circense, e o Parque de Brinquedos Infláveis Especiais.

“O Shopping ParkCity Sumaré reúne atrações para toda a família aproveitar o período de férias, com opções de lazer e entretenimento pensadas para diferentes idades e momentos para compartilhar”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

PASSEIO DE TRENZINHO ELÉTRICO

Quando: 18 de janeiro a 17 de fevereiro.

Horário: Segunda a sexta-feira, das 16h às 22h; aos sábados, das 12h às 22h; e aos domingos, das 13h às 20h.

Ingresso promocional: R$ 15,00.

Estação e Bilheteria: lounge em frente à loja Kings.

