Praça do Zanaga recebe novo brinquedão

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), finalizou nesta terça-feira (23) a instalação de brinquedo infantil multiuso no Espaço Kids da Praça Vinícius de Moraes, no bairro Antônio Zanaga.

“As seis praças que estão sendo revitalizadas já contam com os brinquedos infantis multiuso, além do Espaço Pet e outras melhorias. Estamos na reta final da revitalização desses espaços de lazer, restando alguns detalhes e a instalação dos mobiliários urbanos”, destaca o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além da área infantil, a praça está sendo inteiramente revitalizada com a pintura geral (guias, sarjetas, bancos e postes de iluminação pública), criação do Espaço Pet e a instalação de mobiliários urbanos, como bancos, lixeiras e vasos, além de bebedouros e bicicletários.

A Prefeitura de Americana também está revitalizando as praças Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo; Maçônica, no Werner Plaas; Gunnar Bedicks (Tio Gága), no Jardim Glória; Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo; e Natale Pinese no São Vito. O investimento é de mais de R$ 2 milhões.