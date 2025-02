Praia Azul sem água esta quarta, previsão de toda a manhã

O DAE de Americana vai executar uma manutenção preventiva na região da Praia Azul esta quarta-feira. A ação será na saída da bomba que leva água do Centro de Reservação do bairro Chácaras Letônia (CR-13) para o Centro de Reservação da Praia Azul (CR-14). Durante a execução do serviço do Departamento de Água e Esgoto, o abastecimento de água será interrompido na região.

O serviço consiste na substituição de uma curva de 300 mm, que fica na saída da bomba que recalca água do CR-13 para o CR-14, devido ao desgaste natural. Para isso será necessário secar a subadutora.

O procedimento terá início às 8h30, com duração prevista de aproximadamente três horas após a subadutora estar seca.

“O trabalho é necessário para que os equipamentos recebam a manutenção, como a troca de peças desgastadas, justamente para evitar que outros problemas mais sérios ocorram. É um serviço que terá um período de execução relativamente curto, que será executado por uma empresa, garantindo a qualidade do sistema de abastecimento naquela região da cidade”, explicou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Os bairros abastecidos pelo CR-14 incluem Praia Azul

Campo Belo, Jardim América II, Jardim da Mata, Parque Dom Pedro, Terras do Imperador e Portal dos Nobres. Após conclusão do trabalho, o retorno da água será feito de forma gradativa.