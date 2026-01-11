A praia enfraqueceu as unhas? Saiba como revitalizá-las

Passar dias entre mar, piscina e sol costuma ser sinônimo de descanso, mas esse combo também deixa marcas nas unhas. A salinidade, o cloro e a exposição prolongada à água fazem a lâmina ungueal perder água e elasticidade, situação que favorece descamações, fissuras e até micoses. Quando a temporada de calor termina, muitas pessoas percebem o impacto imediato: unhas mais opacas, ressecadas e com dificuldade de crescer de forma uniforme.

O enfraquecimento pós-praia ocorre porque a estrutura da unha reage a mudanças bruscas de umidade. “A lâmina incha quando molha e encolhe quando seca, e essa oscilação repetida compromete as camadas e provoca danos”, explica Marina Groke, cofundadora da Unhas Cariocas, maior rede de esmalterias do mundo segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). A profissional ainda ressalta que o clima quente também aumenta a probabilidade de fungos.

Nesse retorno à rotina, é fundamental restabelecer hidratação e nutrição para recuperar a resistência natural. Cuidados consistentes devolvem elasticidade, reduzem o risco de infecções e reparam o desgaste acumulado durante o verão. A seguir, confira as principais soluções indicadas pela especialista para revitalizar as unhas e prevenir problemas comuns nessa época.

Base fortalecedora

A base fortalecedora funciona como um primeiro passo estratégico, porque cria uma camada rígida que ajuda a recompor as partes enfraquecidas. Sua fórmula costuma reunir ativos que penetram lentamente na lâmina, o que favorece a recuperação progressiva da resistência. Ao formar uma camada homogênea, esse produto reduz impactos diários, melhora a aderência dos esmaltes e diminui a chance de descamação recorrente.

Hidratante de cutículas

O hidratante de cutículas — especialmente quando enriquecido com óleo de girassol e Vitamina E — age diretamente no tecido que protege a matriz da unha, mantendo-o flexível e íntegro. A reposição constante de lipídios cria um ambiente mais estável e menos suscetível a microlesões, condição essencial para evitar inflamações.

A cada aplicação, a cutícula ganha maciez e se mantém alinhada, o que preserva a barreira natural contra contaminantes. “Essa manutenção contínua impede o acúmulo de danos e reforça a proteção natural da cutícula”, finaliza Marina.

Óleo de melaleuca

Já o óleo de melaleuca atua de forma mais direcionada, criando um controle eficiente contra fungos e bactérias que se aproveitam de ambientes úmidos. Seu uso regular, com pequena quantidade aplicada diretamente sobre a unha, contribui para evitar o surgimento de manchas, odor e descolamentos típicos de infecções.

O produto age como um escudo discreto, porém eficaz, especialmente para quem passa longos períodos com os pés em contato com água ou suor. “O uso regular atua como um reforço simples e eficiente contra contaminações”, completa a especialista.

Lixar com suavidade e no sentido correto

Lixar a unha suavemente, sempre em um único sentido, ajuda a preservar a integridade das bordas — parte que mais sofre com a quebra no pós-praia. O movimento contínuo na mesma direção evita que a lâmina se fragmente e impede fissuras que podem evoluir para rachaduras maiores.

Ao adotar uma lixa de granulação fina e manter o formato levemente arredondado, cria-se uma estrutura mais estável, menos suscetível a lascar com atividades do dia a dia.

Esmaltação em gel

A esmaltação em gel desponta como uma alternativa interessante para quem quer proteger as unhas enquanto elas se fortalecem. Sua camada espessa funciona como uma blindagem que reduz o impacto de pequenos choques, minimiza a quebra e prolonga o acabamento.

Como a durabilidade é significativamente maior que a do esmalte tradicional, a técnica diminui a necessidade de remoções frequentes, etapa que costuma fragilizar ainda mais a lâmina sensibilizada pelo verão.

