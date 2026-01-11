do MSN- A mansão de luxo e milionária de Didi Renato Aragão no Rio de Janeiro já foi vendida pelo humorista e sua mulher, Lilian Aragão, porém uma reviravolta fez a Justiça dar reintegração de posse do imóvel ao casal.

Com direito até a heliponto, a mansão do criador e intérprete do Didi Mocó, que completa 91 anos no próximo dia 13, acumula uma dívida superior a R$ 500 mil em relação ao IPTU.

As tentativas da família Aragão se desfazer do imóvel e também do terreno no qual ela foi construída quase foram concluídas em 2018 e envolvem a Embrasa Engenharia e Mineração Brasileira S/A, segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”. Em cartório, foram apresentadas promessas de compra e venda.

Mas logo depois veio o inesperado. O acordo entre as partes estabeleceu uma série de parcelas que acabaram não sendo cumpridas. Por isso, houve a reintegração da mansão à Lilian e Renato, cobrado na Justiça pela filha Juliana por conta de uma dívida de milhões – o comediante negou tal acusação de calote.

Ao mesmo tempo em que esse processo envolvendo a mansão corre em segredo de Justiça, Renato e a atual mulher relatam que de uns tempos para cá a casa de luxo foi colocada à venda por R$ 18 milhões e que desconhecem a oferta de R$ 2 milhões a menos feita por uma corretora.

Enquanto isso, Didi Renato e Lilian se voltam à quitação da dívida com a prefeitura. Vítima de um mini-AVC em 2022, dois anos após perder seu contrato com a Globo, o líder dos Trapalhões tem feito participações bastante esporádicas na TV, preocupando os fãs em 2024 ao participar pela primeira vez do “Teleton”, do SBT.

