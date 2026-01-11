Terapia CAR-T demonstra benefícios consistentes em segurança, eficácia e qualidade de vida em linfoma agressivo

Novos dados apresentados pela Gilead Kite no 67º Encontro Anual da American Society of Hematology (ASH 2025), ocorrido em dezembro, em Orlando (EUA), reforçam os benefícios consistentes da terapia CAR-T axicabtageno ciloleucel no tratamento de segunda linha do linfoma de grandes células B (LBCL) recidivado ou refratário, independentemente da elegibilidade ao transplante autólogo de células-tronco.



A análise apresentada no congresso reúne evidências de dois estudos clínicos complementares: o ZUMA-7, estudo pivotal de fase 3 que avaliou o uso precoce da terapia CAR-T em pacientes elegíveis ao transplante, e o ALYCANTE, estudo de fase 2 conduzido pelo grupo francês LYSA/LYSARC, focado em pacientes inelegíveis ao transplante por idade, comorbidades ou outros fatores clínicos. Em conjunto, os dados oferecem uma visão abrangente do impacto do axicabtageno ciloleucel em diferentes perfis de pacientes.



Após dois anos de acompanhamento, quase dois terços dos pacientes alcançaram sobrevida global de 64,9% na análise combinada (62,8% no ZUMA-7 e 70,8% no ALYCANTE), um avanço expressivo em relação ao cenário histórico da doença, no qual a taxa de sobrevida em dois anos era de aproximadamente 20%. A sobrevida livre de eventos foi de cerca de 45% em ambos os estudos, e mais da metade dos pacientes apresentou resposta metabólica completa três meses após a infusão da terapia.



Os resultados de segurança foram consistentes entre os estudos, sem identificação de novos sinais, e os desfechos relatados pelos pacientes indicaram recuperação progressiva da qualidade de vida a partir do terceiro mês após o tratamento, com manutenção da melhora por até dois anos.

