Falo com experiência de quem nasceu e viveu dentro do comércio. Sei bem como é o dia a dia pesado de um supermercado. É um ambiente que, ao mesmo tempo que dá oportunidade, também pode se tornar uma prisão de porta aberta principalmente para os funcionários, que enfrentam longas jornadas, finais de semana e feriados, quase sem tempo pra família ou pra si mesmos.

Por isso, quero deixar aqui os meus parabéns às redes que estão adotando essa postura, pensando na qualidade de vida, saúde mental e emocional de seus colaboradores. Essa mudança é necessária e mostra respeito com quem realmente faz o sistema funcionar. Hoje, qualidade de vida é algo essencial. Não dá mais pra fechar os olhos pra quem sofre com o desgaste físico e mental dessa rotina.

Empregador nenhum perde ao cuidar bem do seu funcionário. Pelo contrário quem trabalha descansado e motivado rende mais, atende melhor e se dedica de verdade. E os clientes também vão se acostumando a essa nova realidade, entendendo que todo mundo precisa de tempo, descanso e saúde.

Pensar na saúde mental e emocional de todos empregados e empregadores é o caminho certo pra construir um comércio mais justo, humano e equilibrado. Valorizar quem faz o supermercado acontecer todos os dias é o mínimo que se espera num tempo em que o respeito precisa estar em primeiro lugar.

Valdecir Duzzi

Assessor Parlamentar e ex-profissional do comércio

