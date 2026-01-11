No primeiro jogo da temporada, o Palmeiras superou a Portuguesa por 1 a 0, na noite deste sábado (10), no estádio do Canindé, em duelo válido pela rodada de abertura do Campeonato Paulista 2026.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Após boa jogada de Larson, Luighi recebeu passe de Mauricio e marcou o gol da vitória alviverde.

O Palmeiras não perde na rodada inicial do estadual desde 1995,

quando foi derrotado justamente pela Portuguesa, por 2 a 1, no Canindé. Desde então, foram 19 vitórias e 11 empates. No geral, em 111 partidas de estreia no Paulista desde 1916, foram apenas oito reveses, com 82 triunfos e 21 empates.

Santos vira com gol de Gabigol

De virada, o Santos venceu o Novorizontino por 2 a 1, com um gol aos 43 minutos da segunda etapa, na tarde deste sábado, na Vila Belmiro. O duelo marcou a estreia das duas equipes na temporada de 2026 do futebol brasileiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Leia + sobre esportes