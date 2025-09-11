fatec Centro Paula Souza - São Paulo

Termina amanhã (12) o prazo para pedir isenção e redução da taxa do Vestibular das Fatecs

Candidatos devem consultar critérios para ter acesso aos benefícios de pagamento da inscrição, fazer o pedido e enviar os documentos solicitados, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br

Estudantes podem solicitar isenção total e redução de 50% do valor da taxa de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2026. O pedido deve ser feito até o fim desta sexta-feira (12), exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.

Para ter acesso aos benefícios é preciso se enquadrar a critérios de escolaridade e renda e enviar a documentação comprobatória. O Centro Paula Souza (CPS) oferece 6 mil isenções de pagamento. Para redução do valor, não há limite de oferta. O valor integral da taxa é de R$ 47.

Requisitos

Para solicitar a isenção total, o candidato deve ter concluído ou estar concluindo o Ensino Médio em 2025, inclusive nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública ou em instituição particular, ou ainda no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja).

Além disso, é necessário renda familiar bruta mensal de até dois salários-mínimos (R$ 3.036) por pessoa, ou, renda individual de até dois salários-mínimos.

Já a redução de 50% do valor da taxa de inscrição pode ser solicitada por estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Médio, curso pré-vestibular, graduação ou pós-graduação.

Nesse caso, o candidato deve comprovar que possui renda bruta mensal inferior a dois salários-mínimos (R$ 3.036) ou estar desempregado no momento da solicitação.

Pedidos

É possível solicitar um ou os dois benefícios. Para isso, o candidato precisa preencher o formulário com a opção correspondente e enviar a documentação comprobatória, até o fim do dia 12 de setembro, pelo site do processo seletivo.

  • Os documentos devem ser enviados em PDF, PNG, JPG ou JPEG, com tamanho máximo de 1 MB por arquivo.
  • Arquivos ilegíveis, incompletos, com rasuras ou enviados por outros meios serão desconsiderados.
  • Declarações devem estar assinadas manualmente, eletronicamente ou com certificado digital.
  • Outras especificações dos documentos solicitados, bem como os modelos e anexos, estão disponíveis na Portaria.

As Fatecs disponibilizam computadores com acesso à internet para que os benefícios sejam solicitados. O interessado deve entrar em contato com a unidade para consultar a disponibilidade e os horários de atendimento.

A resposta aos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição será divulgada a partir das 15 horas do dia 30 de setembro, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.

Vestibular das Fatecs

O processo seletivo das Fatecs oferece acesso a cursos superiores gratuitos oferecidos pelas 86 unidades localizadas no Estado de São Paulo. Ao participar, o candidato concorre a vagas em formações voltadas para as demandas do mercado, com ensino de qualidade e diploma reconhecido.

Conheça as principais etapas do cronograma do Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre de 2026:

  • até 12 de setembro: período para solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição e enviar a documentação
  • 15 de setembro a 7 de novembro, até as 15 horas: período de inscrição para o Vestibular das Fatecs
  • 30 de setembro, a partir das 15 horas: divulgação do resultado dos pedidos de isenção e redução
  • 1º e 2 de outubro: período para apresentar recurso para solicitações de isenção e redução indeferidas
  • 9 de dezembro, a partir das 15 horas: divulgação dos locais de prova (no portal do candidato e por e-mail)
  • 14 de dezembro, às 13 horas: prova do Vestibular das Fatecs
  • 17 de dezembro, a partir das 15 horas: publicação do gabarito oficial
  • 19 de janeiro, a partir das 15h: divulgação da lista de classificação geral e primeira chamada de classificados para matrículas

As informações sobre vagas, cursos e unidades participantes serão divulgadas em breve. Outras orientações estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br.

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 320 municípios. As Etecs atendem mais de 224 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).

 

