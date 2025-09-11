Termina amanhã (12) o prazo para pedir isenção e redução da taxa do Vestibular das Fatecs

|
Estudantes podem solicitar isenção total e redução de 50% do valor da taxa de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2026. O pedido deve ser feito até o fim desta sexta-feira (12), exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.
Para ter acesso aos benefícios é preciso se enquadrar a critérios de escolaridade e renda e enviar a documentação comprobatória. O Centro Paula Souza (CPS) oferece 6 mil isenções de pagamento. Para redução do valor, não há limite de oferta. O valor integral da taxa é de R$ 47.
Requisitos
Para solicitar a isenção total, o candidato deve ter concluído ou estar concluindo o Ensino Médio em 2025, inclusive nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública ou em instituição particular, ou ainda no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja).
Além disso, é necessário renda familiar bruta mensal de até dois salários-mínimos (R$ 3.036) por pessoa, ou, renda individual de até dois salários-mínimos.
Já a redução de 50% do valor da taxa de inscrição pode ser solicitada por estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Médio, curso pré-vestibular, graduação ou pós-graduação.
Nesse caso, o candidato deve comprovar que possui renda bruta mensal inferior a dois salários-mínimos (R$ 3.036) ou estar desempregado no momento da solicitação.
Pedidos
É possível solicitar um ou os dois benefícios. Para isso, o candidato precisa preencher o formulário com a opção correspondente e enviar a documentação comprobatória, até o fim do dia 12 de setembro, pelo site do processo seletivo.
- Os documentos devem ser enviados em PDF, PNG, JPG ou JPEG, com tamanho máximo de 1 MB por arquivo.
- Arquivos ilegíveis, incompletos, com rasuras ou enviados por outros meios serão desconsiderados.
- Declarações devem estar assinadas manualmente, eletronicamente ou com certificado digital.
- Outras especificações dos documentos solicitados, bem como os modelos e anexos, estão disponíveis na Portaria.
As Fatecs disponibilizam computadores com acesso à internet para que os benefícios sejam solicitados. O interessado deve entrar em contato com a unidade para consultar a disponibilidade e os horários de atendimento.
A resposta aos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição será divulgada a partir das 15 horas do dia 30 de setembro, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.
Vestibular das Fatecs
O processo seletivo das Fatecs oferece acesso a cursos superiores gratuitos oferecidos pelas 86 unidades localizadas no Estado de São Paulo. Ao participar, o candidato concorre a vagas em formações voltadas para as demandas do mercado, com ensino de qualidade e diploma reconhecido.
Conheça as principais etapas do cronograma do Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre de 2026:
- até 12 de setembro: período para solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição e enviar a documentação
- 15 de setembro a 7 de novembro, até as 15 horas: período de inscrição para o Vestibular das Fatecs
- 30 de setembro, a partir das 15 horas: divulgação do resultado dos pedidos de isenção e redução
- 1º e 2 de outubro: período para apresentar recurso para solicitações de isenção e redução indeferidas
- 9 de dezembro, a partir das 15 horas: divulgação dos locais de prova (no portal do candidato e por e-mail)
- 14 de dezembro, às 13 horas: prova do Vestibular das Fatecs
- 17 de dezembro, a partir das 15 horas: publicação do gabarito oficial
- 19 de janeiro, a partir das 15h: divulgação da lista de classificação geral e primeira chamada de classificados para matrículas
As informações sobre vagas, cursos e unidades participantes serão divulgadas em breve. Outras orientações estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br.
