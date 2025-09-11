Termina amanhã (12) o prazo para pedir isenção e redução da taxa do Vestibular das Fatecs

‌

Estudantes podem solicitar isenção total e redução de 50% do valor da taxa de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2026. O pedido deve ser feito até o fim desta sexta-feira (12), exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. Para ter acesso aos benefícios é preciso se enquadrar a critérios de escolaridade e renda e enviar a documentação comprobatória. O Centro Paula Souza (CPS) oferece 6 mil isenções de pagamento. Para redução do valor, não há limite de oferta. O valor integral da taxa é de R$ 47. Requisitos Para solicitar a isenção total, o candidato deve ter concluído ou estar concluindo o Ensino Médio em 2025, inclusive nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública ou em instituição particular, ou ainda no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja). Além disso, é necessário renda familiar bruta mensal de até dois salários-mínimos (R$ 3.036) por pessoa, ou, renda individual de até dois salários-mínimos. Já a redução de 50% do valor da taxa de inscrição pode ser solicitada por estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Médio, curso pré-vestibular, graduação ou pós-graduação. Nesse caso, o candidato deve comprovar que possui renda bruta mensal inferior a dois salários-mínimos (R$ 3.036) ou estar desempregado no momento da solicitação. Pedidos É possível solicitar um ou os dois benefícios. Para isso, o candidato precisa preencher o formulário com a opção correspondente e enviar a documentação comprobatória, até o fim do dia 12 de setembro, pelo site do processo seletivo. Os documentos devem ser enviados em PDF, PNG, JPG ou JPEG, com tamanho máximo de 1 MB por arquivo.

Arquivos ilegíveis, incompletos, com rasuras ou enviados por outros meios serão desconsiderados.

Declarações devem estar assinadas manualmente, eletronicamente ou com certificado digital.

Outras especificações dos documentos solicitados, bem como os modelos e anexos, estão disponíveis na Portaria. As Fatecs disponibilizam computadores com acesso à internet para que os benefícios sejam solicitados. O interessado deve entrar em contato com a unidade para consultar a disponibilidade e os horários de atendimento. A resposta aos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição será divulgada a partir das 15 horas do dia 30 de setembro, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. Vestibular das Fatecs O processo seletivo das Fatecs oferece acesso a cursos superiores gratuitos oferecidos pelas 86 unidades localizadas no Estado de São Paulo. Ao participar, o candidato concorre a vagas em formações voltadas para as demandas do mercado, com ensino de qualidade e diploma reconhecido. Conheça as principais etapas do cronograma do Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre de 2026: até 12 de setembro: período para solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição e enviar a documentação

período para solicitar isenção ou redução da taxa de inscrição e enviar a documentação 15 de setembro a 7 de novembro, até as 15 horas: período de inscrição para o Vestibular das Fatecs

período de inscrição para o Vestibular das Fatecs 30 de setembro, a partir das 15 horas: divulgação do resultado dos pedidos de isenção e redução

divulgação do resultado dos pedidos de isenção e redução 1º e 2 de outubro: período para apresentar recurso para solicitações de isenção e redução indeferidas

período para apresentar recurso para solicitações de isenção e redução indeferidas 9 de dezembro, a partir das 15 horas: divulgação dos locais de prova (no portal do candidato e por e-mail)

divulgação dos locais de prova (no portal do candidato e por e-mail) 14 de dezembro, às 13 horas: prova do Vestibular das Fatecs

prova do Vestibular das Fatecs 17 de dezembro, a partir das 15 horas: publicação do gabarito oficial

publicação do gabarito oficial 19 de janeiro, a partir das 15h: divulgação da lista de classificação geral e primeira chamada de classificados para matrículas As informações sobre vagas, cursos e unidades participantes serão divulgadas em breve. Outras orientações estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br.