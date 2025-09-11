Prefeito Leitinho visita nova sede da Desktop em Nova Odessa

Na tarde de terça-feira (9), o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho, visitou a nova sede da empresa Desktop Internet, localizada na Avenida Ampélio Gazzetta. Acompanhado do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, o prefeito conheceu as instalações da unidade que já emprega 1.300 pessoas, sendo 280 moradores da cidade e destaca-se por aplicar R$ 650 mil em ações sociais.

Também participaram da comitiva de autoridades o secretário municipal de Meio Ambiente Rafael Brocchi, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Promoção Social Antônio Teixeira e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Oseias Jorge. Na ocasião, eles foram recepcionados pelo diretor de Gente, Gestão e ESG da Desktop, Gustavo Redondo, que apresentou a empresa.

Fundada em 1997 em Sumaré, a Desktop está presente em 200 cidades do interior e litoral paulista oferecendo serviços de acesso a internet por via de fibra óptica, telefonia móvel, manutenção de sistemas de monitoramento urbano com câmeras inteligentes e despacho automatizado, em apoio à segurança pública. A nova sede da empresa em Nova Odessa está operando desde janeiro deste ano e abriga os setores Corporativo, Comercial e de Operações.

Parceria

De acordo com o Gustavo Redondo, a parceria com Nova Odessa tem sido fundamental para o crescimento da empresa na cidade. “É um privilégio atuar em uma cidade que nos recebeu tão bem. Desde o início, sentimos apoio e abertura para evoluir junto com Nova Odessa. Nosso compromisso é seguir investindo em diversidade, inclusão e retorno social”, afirmou o diretor da Desktop.

O prefeito Leitinho destacou a importância econômica da instalação da empresa. “A presença da Desktop representa um avanço para a economia local, com geração expressiva de empregos, arrecadação de impostos e incentivo à inovação tecnológica. A cidade ganha com empresas que acreditam no potencial de Nova Odessa e investem aqui”, declarou.

O vice-prefeito Mineirinho também agradeceu a empresa por escolher Nova Odessa. “A Desktop trouxe desenvolvimento e oportunidades para nossa população. É uma parceira importante para o futuro da cidade”, disse.