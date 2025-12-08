Prazo para aderir ao Refis 2025 em Americana vai até sexta-feira

O prazo para adesão ao Refis 2025, programa da Prefeitura de Americana que oferece condições especiais para regularização de dívidas, termina na próxima sexta-feira (12). Os contribuintes inadimplentes que ainda não aderiram devem requerer o benefício até essa data para aproveitar os descontos vantajosos em juros e multas.

Os interessados podem fazer o pedido de negociação da seguinte forma:

– Plataforma Americana Inteligente, no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br);

– Pessoalmente na Unidade de Arrecadação, localizada no Paço Municipal, na Avenida Brasil, 85 – Centro, ou na sede do DAE, na Rua dos Estudantes, 333 – Vila Cordenonsi, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h;

– Link direto para a página do Refis: www.americana.sp.gov.br/campanha/refis.

“As condições de negociação em 2025 são as melhores já estabelecidas na história do município. Por isso, é imprescindível que o contribuinte que esteja em débito com Americana analise a sua situação e busque esclarecimento junto à administração municipal para possibilitar a regularização de sua dívida com condições que lhe serão bastante favoráveis”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

O programa prevê desconto de 100% em juros e multas para pagamentos à vista; 90% para pagamentos em até seis parcelas; 70% para pagamentos entre 7 e 24 parcelas; 50% entre 25 e 48 parcelas; e 30% entre 49 e 60 parcelas.

Para devedores com débitos acima de R$ 480 mil, há uma modalidade de parcelamento estendida em até 96 vezes, com desconto de 20% – exclusivamente sobre juros e multas.

Débitos inscritos em Dívida Ativa, como multas, IPTU, ISS e outras taxas, podem ser negociados. Dívidas com o DAE (Departamento de Água e Esgoto) também podem ser renegociadas diretamente com a autarquia. ITBI e multas de trânsito não fazem parte do programa, pois possuem legislação específica.

“É muito importante para todos que as dívidas sejam negociadas: para os contribuintes, pois restabelecem a condição de adimplência com sua cidade, e para o Município, que terá recuperada parte de sua arrecadação, o que pode viabilizar melhorias na gestão pública como um todo. Essa é a última chance de adesão ao programa, considerando que algumas condições especiais de parcelamento são exclusivas deste Refis”, sinalizou a secretária de Fazenda, Simone Bruno.

