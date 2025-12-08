DAE Americana foca em consertos de vazamentos na região do Pós-Anhanguera

A Operação Perda Mínima realiza força-tarefa a partir desta segunda-feira (8)

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (8), uma força-tarefa para consertos de vazamentos na região do Pós-Anhanguera, dentro da Operação Perda Mínima, que integra o programa DAE em Ação pela Água.

Neste primeiro dia, as intervenções estão sendo realizadas nos bairros Antônio Zanaga, Vale das Nogueiras e Distrito Industrial Abdo Najar. A operação segue o mesmo modelo adotado nas ações anteriores, que consiste em concentrar equipes em uma mesma área até que todos os vazamentos identificados sejam solucionados.

Os trabalhos envolvem três equipes de reforço dedicadas aos reparos de vazamentos aparentes, uma equipe leve – responsável por intervenções em passeios – e uma equipe de busca ativa que percorre as ruas da região para localizar e corrigir pontos que ainda não haviam sido registrados.

O objetivo é acelerar os atendimentos, reduzir perdas de água e aumentar a eficiência do sistema de abastecimento, com respostas mais rápidas e efetivas para a população.

“Com a concentração dos trabalhos em uma mesma região, estamos atendendo com maior eficiência e mais rapidez esses serviços de vazamentos de água, reduzindo as perdas e ajudando a melhorar o abastecimento em nossa cidade”, destacou o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira.

Ele reforçou ainda a importância do registro das ocorrências no DAE. “Temos vários canais de comunicação que devem ser utilizados pela população sempre que verificar algum vazamento. Esse registro é fundamental para que seja avaliada a urgência e programado o reparo”, afirmou.

Os contatos do DAE são:

Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

O programa “DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana” apresenta um plano de ação com os investimentos necessários para enfrentar a crise hídrica, ampliando a capacidade de produção da ETA (Estação de Tratamento de Água), reduzindo perdas e otimizando a distribuição de água, além de qualificar a infraestrutura do tratamento de esgoto no município.

