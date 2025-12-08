Férias escolares começam dia 15 na rede municipal de Educação de Americana

Mais de 12,3 mil estudantes matriculados na rede municipal de Educação de Americana entram em férias escolares na próxima semana. Nas 11 escolas de Ensino Fundamental, as atividades pedagógicas com crianças e adolescentes vão até o dia 15 e, nas unidades de Educação Infantil, até 16 de dezembro.

A rede municipal atende mais de 5,7 mil crianças em creches, Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e Casas da Criança, além de mais de 6,6 mil estudantes no Ensino Fundamental nos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), no CAIC e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs).

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, fez um balanço das atividades do ano letivo. “Os constantes esforços da rede municipal nos levaram a conquistar, em 2025, dois grandes reconhecimentos da qualidade da Educação de Americana: o Selo Ouro do Programa Criança Alfabetizada e o Prêmio Excelência Educacional, entregues a municípios e escolas de destaque na alfabetização. Estes resultados indicam o sucesso das políticas públicas adotadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi e comprovam o carinho com a nossa Educação”, avaliou.

Em Americana, são 11 escolas de Ensino Fundamental, 16 Casas da Criança, oito creches e 15 EMEIs, além do Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”. Em complemento ao trabalho realizado pela rede municipal, bebês e crianças também são atendidos em entidades filantrópicas parceiras da Educação Municipal e em escolas conveniadas, por meio do programa Creche Para Todos.

