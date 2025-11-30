Prefeitura revitaliza Praça Sérgio Pastana e implanta quadra de areia

Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, concluiu as obras de revitalização e construção de uma nova quadra de areia na Praça Sérgio Pastana, na Vila Brieds, região do Nova Americana. O espaço, agora, conta com estrutura adequada para a prática de vôlei de praia e beach tênis, com alambrados e iluminação de LED. O prefeito Chico Sardelli visitou o local nesta sexta-feira (28), acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, da vereadora Jacira Chávare, do secretário de Esportes, Marcio Leal, e do superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira.

Além da nova quadra, a praça também recebeu melhorias em sua estrutura, como pintura geral, colocação de novos bancos de cimento e paisagismo. As intervenções vão compreender ainda a instalação de brinquedos infantis.

“É com muita alegria que entregamos mais um espaço público revitalizado à população. A nova quadra e todas as melhorias mostram o quanto estamos investindo em lazer, saúde e convivência nos bairros. Quando a cidade ganha um equipamento como este, quem realmente se beneficia são as famílias, as crianças e os jovens que passam a ter mais qualidade de vida. Seguimos trabalhando por uma Americana cada vez melhor”, destacou o prefeito Chico.

As obras incluíram também intervenções no entorno da praça, com melhorias no asfalto e nos canteiros, realizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Toda a parte de paisagismo foi executada pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente.

“Ver essa praça renovada e preparada para receber a comunidade nos enche de orgulho. Cada melhoria feita aqui representa mais segurança, mais oportunidade de prática de esportes e mais um ponto de encontro para os moradores dessa região. Nosso compromisso é continuar cuidando dos bairros e entregando resultados que façam diferença no dia a dia das pessoas”, acrescentou o vice-prefeito Odir.

A obra conta com investimento de aproximadamente R$ 115,5 mil, sendo R$ 106.315,52 provenientes de emenda impositiva da vereadora Jacira Chávare, e R$ 9.227,00 por meio da Secretaria de Planejamento, para a instalação dos brinquedos infantis, com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

“Seguimos com nosso plano de modernização dos espaços esportivos, garantindo estruturas seguras e de qualidade para a população de Americana. A construção da nova quadra e as melhorias na Praça Sérgio Pastana representam mais um passo nesse trabalho de valorização do esporte e do lazer na nossa cidade”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A iniciativa faz parte de uma série de melhorias nos espaços públicos da cidade, com o objetivo de garantir mais qualidade e segurança e incentivar a prática esportiva.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP