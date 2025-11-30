Sumaré ocupa a 2ª posição no ranking de geração de empregos da RMC

Sumaré registrou o segundo melhor desempenho na geração de empregos formais entre as 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), segundo dados do CAGED divulgados pelo Ministério do Trabalho. Em outubro, o município contabilizou saldo positivo de 610 contratações com carteira assinada, equivalente a 43,79% do total regional, que somou 1.393 vagas.

No acumulado de janeiro a outubro, Sumaré manteve a vice-liderança, com 4.845 postos de trabalho criados, o que corresponde a 14,45% do saldo líquido da RMC. Apenas Campinas aparece à frente no ranking.

A análise por setores indica que o segmento de serviços concentrou a maior parte das admissões no período, com 3.403 vagas, representando 70,24% do total. Em seguida vieram a indústria (446 vagas), o comércio (400), a construção civil (336) e a agropecuária (260).

Quanto ao perfil de escolaridade, trabalhadores com ensino médio completo lideraram as contratações acumuladas, somando 4.200 admissões. Também foram registradas entradas de profissionais com ensino médio incompleto (378), ensino fundamental completo (187), fundamental incompleto (78), superior completo (16) e superior incompleto (7). Entre o grupo de analfabetos, houve saldo negativo de 21 vagas.

No recorte por idade, jovens de 18 a 24 anos responderam por 1.459 contratações, seguidos pelas faixas de 30 a 39 anos (874), 40 a 49 anos (789), 50 a 64 anos (789), até 17 anos (612), 25 a 29 anos (300) e acima de 65 anos (22 vagas).

Em relação ao gênero, as mulheres registraram saldo de 3.731 vagas entre janeiro e outubro, enquanto os homens responderam por 1.114 admissões no período.

Comparado ao mesmo intervalo de 2024, o município apresentou crescimento de 51,6% na geração de empregos, passando de 3.196 para 4.845 vagas, aumento de 1.649 contratações.

O prefeito Henrique Stein declarou: “Os indicadores confirmam que Sumaré vive um ciclo de estabilidade e expansão econômica. Estamos atraindo novos investimentos, fortalecendo os setores produtivos e garantindo mais oportunidades para a população”.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, afirmou: “Com planejamento e responsabilidade, criamos um ambiente favorável ao crescimento. Os números demonstram a efetividade das políticas públicas adotadas”.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou o trabalho do governo. “O avanço do setor de serviços e a ampliação das chances para os jovens comprovam que Sumaré está preparada para continuar crescendo de forma equilibrada e inclusiva”.

