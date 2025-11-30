O Corinthians empatou com o Botafogo na tarde deste domingo em São Paulo em jogo da antipenúltima rodada Do Campeonato Brasileiro. A partida foi muito movimentada e terminou em 2 a 2.

O Corinthians saiu do primeiro tempo vencendo por 1 a 0. Ranieli fez o 1o gol do jogo após vacilo da zaga carioca.

O Fogão voltou para o segundo tempo a mil por hora e logo virou o placar. Cuiabano empatou nos primeiros minutos e Barreira marcou um golaço anotando a virada.

Mudança de postura do Timão levou o time ao empate. Gustavo Henrique anotou o empate após grande jogada de Vitinho.

Corinthians atras do São Paulo

O Timão está atrás do São Paulo na tabela do Brasileirão e perto de garantir a vaga na Sul-americana.

COPA DO BRASIL- O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, Que tentam agora a vaga na Libertadores na disputa da Copa do Brasil.

O Corinthians pega o Cruzeiro e Botafogo fica do outro lado da semifinais.

