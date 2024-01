Prefeito Chico anuncia convênio com a Unicamp para a Educação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta terça-feira (23) o estabelecimento de convênio com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para a qualificação de profissionais da Educação, com o objetivo de potencializar o desenvolvimento infantil na rede municipal.

A ação vai beneficiar mais de 6 mil crianças de 0 a 5 anos atendidas na Educação Infantil por 567 professores, além de pedagogos, gestores e demais servidores atuantes em 38 unidades, entre Casas da Criança, creches e Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs).

Por meio de assessoria institucional, formação e disponibilização de metodologias de acompanhamento e documentação do desenvolvimento de crianças pequenas, o convênio visa contribuir para a melhoria da qualidade da oferta da educação infantil na rede municipal. A formação dos educadores está integrada ao Programa Americana Pela Primeira Infância (PAPI), lançado em 2022.

“Hoje é um dia muito feliz para Americana e para a rede municipal de Educação. Estamos avançando no desenvolvimento de políticas públicas para nossas crianças e dando mais um passo no cuidado com o futuro de nossa cidade”, declarou Chico.

Com o convênio, a Prefeitura adere ao Programa de Estudos de Política Pública para a Educação Infantil desenvolvido pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da universidade.

“A Secretaria de Educação se desdobra para atender nossas crianças e suas famílias com qualidade e essa formação vem em boa hora, para começarmos o ano letivo com uma novidade positiva para nossos educadores”, disse Odir.

Nesta terça-feira, membros da Secretaria de Educação e do conselho gestor do PAPI estiveram na Unicamp para ajustes finais. O convênio será assinado em breve e as diretrizes da capacitação serão divulgadas na sequência.

“Americana tem dado atenção especial à educação nos anos iniciais e à primeira infância e este convênio representa uma oportunidade de melhoria da qualidade da Educação Infantil em nossa cidade”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

