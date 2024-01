Em meio ao clima quente e à baixa umidade, é crucial adotar estratégias para manter o corpo hidratado. Além da água, a escolha de bebidas saudáveis desempenha um papel essencial, e os sucos de frutas naturais se destacam como uma alternativa refrescante e rica em benefícios para a saúde.

O chef Pedro Amaral, do restaurante Namazônia em São Paulo, enfatiza a importância de aproveitar os sabores e benefícios das frutas encontradas na região norte do Brasil, onde a diversidade é abundante. Ele explica que os sucos são uma excelente opção para se manter hidratado e nutrido, principalmente para pessoas que não possuem o hábito de beber bastante água.

As frutas da Amazônia, como o cupuaçu, taperebá e graviola, são amplamente reconhecidas por seu alto valor nutricional. Consumidas in natura ou como suco, oferecem uma combinação deliciosa de sabor e benefícios à saúde. No entanto, vale ressaltar que sucos de caixinha e outras bebidas industrializadas não proporcionam os mesmos benefícios que os sucos de frutas frescas ou de polpa.

Confira os principais benefícios do cupuaçu, taperebá (cajá) e da graviola.

Cupuaçu:

Antioxidantes: Rica em antioxidantes, o cupuaçu ajuda a combater os radicais livres no corpo, auxiliando na prevenção de doenças.

Rica em antioxidantes, o cupuaçu ajuda a combater os radicais livres no corpo, auxiliando na prevenção de doenças. Fibras: Contribui para a saúde digestiva devido ao seu teor de fibras, promovendo a regularidade intestinal.

Contribui para a saúde digestiva devido ao seu teor de fibras, promovendo a regularidade intestinal. Vitaminas e Minerais: Contém vitaminas B e C, além de minerais como ferro e fósforo, que são essenciais para diversas funções no corpo.

Taperebá (Cajá):

Vitamina C: É uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde da pele.

É uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde da pele. Fibras: Ajuda na digestão e pode auxiliar na regulação do açúcar no sangue.

Ajuda na digestão e pode auxiliar na regulação do açúcar no sangue. Antioxidantes: Possui propriedades antioxidantes que combatem os danos causados pelos radicais livres.

Graviola:

Anticancerígeno: Alguns estudos sugerem que a graviola pode ter propriedades anticancerígenas, embora mais pesquisas sejam necessárias para confirmar esses benefícios.

Alguns estudos sugerem que a graviola pode ter propriedades anticancerígenas, embora mais pesquisas sejam necessárias para confirmar esses benefícios. Vitaminas e Minerais: É uma boa fonte de vitamina C, vitamina B6, niacina, riboflavina, tiamina, ferro, magnésio e potássio.

É uma boa fonte de vitamina C, vitamina B6, niacina, riboflavina, tiamina, ferro, magnésio e potássio. Anti-inflamatório: Pode ter propriedades anti-inflamatórias, o que pode ser benéfico para a saúde cardiovascular.

A seguir, Pedro Amaral compartilha três receitas de sucos de frutas regionais do Norte do Brasil ricas em sabor e nutrientes. Confira!

Suco de graviola

Ingredientes

200 g de polpa congelada de graviola

200 ml de água

Gelo a gosto

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes. Sirva bem gelado. Se preferir, coe o suco e adoce a gosto.

Suco de Cupuaçu

Ingredientes

100 g de cupuaçu ou polpa congelada

200 ml de água

Gelo a gosto

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva bem gelado. Se preferir, coe o suco e adoce ao seu gosto.

Suco de taperebá

Ingredientes

200 g de polpa congelada de taperebá

200 ml de água

Gelo a gosto

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador e sirva bem gelado. Se preferir, coe o suco e adoce se sentir necessidade.