Prefeito Chico propõe reajuste acima da inflação no salário e no cartão alimentação dos servidores

A Prefeitura de Americana apresentou nesta quarta-feira (13), em reunião com representantes do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), proposta de reajuste salarial e do cartão alimentação acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses, calculada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Após diálogo com o sindicato, foi apresentada proposta de reajuste de 5% no salário (acima do INPC acumulado de 3,86%) e de 11% no cartão alimentação, que chegaria a R$ 910.

O reajuste acima da inflação vem sendo concedido pela Prefeitura de Americana nos últimos quatro anos, período que apresenta inflação acumulada de 28,9%. Com a proposta feita nesta quarta-feira, o reajuste acumulado será de 31,7% nos salários e de 49% no cartão alimentação, que era R$ 610 em 2021 e chegará a R$ 910 agora.

A reunião desta quarta-feira contou com a presença do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, do chefe de Gabinete, Franco Sardelli, da secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, do secretário de Governo, Jesuel de Freitas, do secretário de Educação, Vinícius Ghizini, do secretário de Administração, Eduardo Flores, do secretário de Negócios Jurídicos, Hugo Troly, e do secretário de Comunicação e TI, Leon Botão, além de representantes do sindicato.

“A gestão do prefeito Chico Sardelli tem concedido desde o início reajustes acima da inflação, sempre respeitando as limitações da gestão pública em relação à legislação em vigor, bem como às restrições de ordem orçamentária-financeira. Nossos estudos tiveram como objetivo proporcionar melhores condições de vida e de bem-estar a todos que atuam para cumprir sua vocação de bem servir à população, sempre prezando pelo equilíbrio financeiro do município”, disse a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.