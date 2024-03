Uma pesquisa realizada pela Scanntech indica um salto de 49,3% no consumo de açaí entre 2022 e 2023. O sucesso desta categoria está parcialmente ligado à onda de calor que afetou o Brasil em 2023, devido ao fenômeno La Niña e evidencia cada vez mais a popularidade crescente dessa fruta no mercado brasileiro. Neste contexto, a Frooty, como principal fornecedora de sorbets de açaí no Brasil, desempenha um papel de liderança.

Recentemente, a Frooty renovou sua identidade visual e sua linha de produtos. Essa atualização visa atender às necessidades emergentes dos consumidores. A empresa enfatiza a produção de itens saudáveis, alinhados com as tendências de bem-estar e sustentabilidade.

Os produtos da Frooty são conhecidos por serem livres de lactose, gordura trans, xarope de guaraná e glúten. Esta característica os torna opções atrativas para um público cada vez mais consciente sobre saúde.

Na recente reformulação, a empresa introduziu produtos super cremosos, adoçados com açúcar demerara. Este ingrediente é considerado uma alternativa mais saudável ao açúcar refinado.

Além disso, a Frooty inovou com o lançamento de dois novos sabores: Pitaya e Cupuaçu. A pitaya, também conhecida como fruta-dragão, é enriquecida com maracujá, balanceando doçura e acidez. O cupuaçu é oferecido em sua forma pura, sem aditivos ou conservantes.

Sobre a Frooty:

A Frooty é uma empresa dedicada à construção de relações sustentáveis, respeitando a natureza e as comunidades produtoras do açaí. Acreditam em uma alimentação saudável e saborosa, recheada de cores e sabores. O objetivo é transformar a relação das pessoas com a alimentação, conectando consumidores e produtores ao redor do mundo. Valorizam a rastreabilidade e o controle de qualidade de todos os fornecedores. Os frutos são processados com um rigoroso sistema de lavagem, aquecimento e resfriamento, que elimina micro-organismos e preserva a nutrição e sabor. Com responsabilidade e paixão, a Frooty é líder em vendas de açaí, e oferece alimentos que unem sabor, saúde e respeito à natureza e às comunidades com as quais trabalham.