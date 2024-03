O uso de lentes de contato é cada vez mais comum, especialmente no caso de pessoas que não se adaptam ou não querem usar óculos. No entanto, existem inúmeras dúvidas a respeito do tema. Para ajudar na tarefa e sanar boa parte delas, o oftalmologista do Hospital CEMA, Leonardo Marculino, detalha abaixo quais são os mitos mais comuns envolvendo o assunto e quais são as recomendações para quem opta pelas lentes. Confira!

1 – Todas as pessoas que usam óculos podem trocar por lentes de contato.

MITO. A lente de contato não serve para todos. Existem algumas pessoas que podem ter alguma doença que impossibilite seu uso. Quem tem olho seco severo, por exemplo, não pode usar lentes. Há inúmeras outras causas e apenas um médico oftalmologista é capaz de avaliar caso a caso qual a melhor solução.

2 – Não é aconselhável dormir com lentes de contato.

VERDADE. Ao dormir com lentes de contato o risco de infecção é aumentado. O perigo existe porque dormir com a lente diminui a oxigenação da córnea, além de agravar o ressecamento ocular. O risco de ter infecção pode ser até 10 vezes maior do que o de uma pessoa que usa lente de contato apenas durante o dia, de maneira adequada.

3 – A lente de contato precisa ser limpa com produtos específicos e não com soro fisiológico.

VERDADE. Quem usa lentes não pode usar soro fisiológico para nada, nem para enxaguar, nem guardar. A única exceção é o uso de lentes de contato escleral. Mas, no geral, a manutenção das lentes de contato convencionais envolve guardá-las no seu produto específico para diminuir riscos de infecção e obter o tratamento adequado delas.

4 – A lente de contato pode ficar presa dentro do olho.

MITO. Não existe chance de isso acontecer. O que pode ocorrer é a lente escorregar para cima da pálpebra superior e ficar ali entre a conjuntiva e o globo ocular, mas ela não consegue ir para dentro do olho. Vale lembrar que se a lente ficar nesse espaço, às vezes, é necessário ir ao oftalmologista para retirar.

5 – A lente de contato pode causar infecções.

VERDADE. O uso inadequado das lentes de contato, sem a higienização necessária, sem a troca no período correto, pode causar infecções sérias, que podem levar até à cegueira.

6 – Lentes de contato são tão boas quanto os óculos.

VERDADE. Quando bem indicadas elas vão dar uma visão, muitas vezes, até melhor do que com o uso de óculos. Porém, a lente deve ser usada de maneira adequada e sob supervisão do médico oftalmologista, que vai fazer o teste de adaptação dessas lentes para que elas possam ser usadas com o menor risco possível.

7 – Não se deve nadar ou tomar banho usando lentes de contato.

VERDADE. Tomar banho, entrar no mar, piscina ou rio usando lente de contato é arriscado, pois pode ocorrer alguma infecção. Até mesmo ao lavar o rosto, é preciso tirar as lentes, pois os riscos envolvem, inclusive, quadros de perda visual, causados por processos infecciosos.

8 – Lentes de contato têm prazo de validade.

VERDADE. Cada tipo de lente tem um prazo específico de uso e validade. Esse período precisa ser respeitado de forma adequada. Muitas vezes pode ocorrer até mesmo uma irritação antes do prazo estipulado. Nesse caso, é melhor descartar a lente antes. Mas se chegar no prazo e estiver tudo bem, o ideal é fazer o descarte para diminuir o risco de ter alguma complicação nos olhos.

9 – Lentes de contato coloridas podem prejudicar os olhos.

VERDADE. Do mesmo jeito que lentes de contato que não são coloridas também podem. Porém, a lente colorida tem um risco maior para os olhos do que a não colorida. Isso porque esse pigmento que dá a cor da lente faz com que a troca de oxigênio entre o olho da pessoa e o ambiente seja diminuída e com isso há um aumento no risco de ter infecções, lesões na córnea, vascularização na córnea ou morte das células-tronco. O uso de lentes coloridas deve ser supervisionado pelo médico oftalmologista e as consultas precisam ser mais frequentes.

10 – O mau uso da lente de contato pode provocar cegueira.

VERDADE. A perda visual pode ocorrer tanto por infecção, que pode evoluir mal, perfurar o olho e até necessitar da retirada do globo ocular; como desestruturação da superfície do olho, com perda das células-tronco, além de uma conjuntivalização, que ocorre quando a parte branca do olho cresce em cima de todo olho, levando a um tipo de cegueira. Nos casos infecciosos, pode ocorrer cegueira irreversível. Por isso, o uso de lentes de contato envolve ter sempre supervisão de um médico oftalmologista.