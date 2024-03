Na execução de tarefas rotineiras, as pessoas não costumam perceber que alguns processos naturais ocorrem em horários específicos e de forma cadenciada. É o que a ciência chama de ciclo circadiano, ou seja, as funções biológicas que o organismo realiza ao longo de 24 horas.

De acordo com Lorena Antunes, Diretora Médica da P&G, a luz é um dos fatores que mais interfere no relógio biológico e na forma como uma pessoa desempenha suas atividades em um dia. “O sono é uma função regulada pelo ciclo circadiano e em rotinas mais comuns, um indivíduo acorda quando amanhece e dorme quando escurece, momento em que o organismo passa a liberar a melatonina, substância bioativa que ajuda a regular o sono. O ciclo circadiano controla desde a produção hormonal até os horários em que as pessoas conseguem ser mais produtivas ou sentem mais sono. É o nosso relógio biológico e cada pessoa tem o seu”, explica.

Para quem está com dificuldades de cumprir este ciclo, em casos pontuais as pessoas podem consumir produtos à base de melatonina, para complementar a produção do organismo, ou de passiflora, com intuito de relaxar e descansar. “A P&G lançou em 2023 no Brasil duas versões de SonoZzz: A melatonina, que pode ajudar a regular o ciclo circadiano e a Passiflora, que tem efeitos comprovados na melhora da ansiedade e do sono”, conta a médica.

Mudanças no ciclo circadiano interferem em funções do organismo

Pessoas que trabalham à noite ou se expõem durante muito tempo à luz de aparelhos eletrônicos podem sofrer alterações no relógio biológico, o que pode provocar distúrbios do sono e ansiedade. Antunes lembra que esse relógio interno e individual controla o ritmo de cada pessoa, incluindo horários de dormir e acordar, funcionamento de órgãos, metabolismo do organismo, produção hormonal e processos físicos. Indivíduos que levam uma vida sincronizada com seu ritmo biológico costumam ter mais energia e disposição. “É interessante observar que se há uma mudança temporária no relógio biológico, como alteração de fuso horário por exemplo, os impactos são menores. Mas se isso se prolongar por mais tempo, o organismo pode ficar descompensado e isso resulta em problemas de saúde nos aspectos físicos e cognitivos”, alerta a Diretora Médica da P&G.

Lorena lembra da importância de se manter hábitos saudáveis para que o organismo esteja equilibrado com o relógio biológico, como praticar exercícios regularmente e dormir bem, no mínimo sete horas por noite. Adotar a higiene do sono também é recomendável e os hábitos incluem dormir e acordar nos mesmos horários, reduzir as luzes do quarto, evitar consumir substâncias estimulantes antes de dormir, como cafeína, chocolate e bebidas alcóolicas.