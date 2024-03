Leitinho vai com galera fazer luta contra mosquito da dengue

Pra incentivar o trabalho realizado, o prefeito Leitinho Schooder acompanhou,

na manhã desta quarta-feira (13/03), a equipe do Setor de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa nas visitas diárias em busca de criadouros de larvas do mosquito Aedes aegypti, que transmite os vírus da dengue, zika e chikungunya. A equipe estava visitando as casas do Jardim Santa Rita 1.

O prefeito aproveitou para gravar um vídeo com informações sobre como combater o mosquito, que vai ao ar nas redes sociais da Prefeitura (https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/). O trabalho diário casa a casa é feito pelos Agentes de Endemias e Agentes de Saúde do Município.

Leitinho também conversou com moradores sobre a importância de cada um fazer a sua parte semanalmente e eliminar das casas e quintais qualquer material que possa acumular água parada. Afinal, de 80% a 90% dos criadouros do Aedes estão no interior e quintais dos imóveis residenciais. Além da equipe, ele estava acompanhado dos vereadores Márcia Rebeschini e Oseias Jorge.

Leia + sobre política regional

“Estamos com muitos casos de dengue na região. Estes batalhadores estão todos os dias combatendo a dengue, mas precisamos do apoio da população, olhando seu quintal, tirando aquele frasco que está com água, trocando a água do cachorro, jogando fora o pneu velho e virando das garrafas vazias”, afirmou o prefeito de Nova Odessa no vídeo.

“Não podemos deixar a dengue vencer, temos que vencer a dengue. E só vamos vencer a doença com o apoio da população, limpando seus quintais, e com o trabalho destes guerreiros, os nossos agentes”, completou Leitinho – que é médico veterinário.

A cidade chegou nesta quarta-feira a 477 casos positivos de dengue no ano, superando o total de casos em todo o ano anterior (370), como acontece na maioria das cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Não há óbitos confirmados por dengue. Além das condições climáticas, esse cenário se deve também à volta da circulação do sorotipo 2 da dengue após muitos anos, para o qual a maioria da população da região não tem imunidade natural.

AÇÕES

Além do trabalho diário de casa em casa, com a busca ativa de pacientes sintomáticos e a eliminação de possíveis criadouros do mosquito (conhecido como “BCC”), a equipe de Zoonoses também promove nos finais de semana os “mutirões” de eliminação de materiais inservíveis em determinados bairros mais críticos.

Também está em andamento uma iniciativa de conscientização com palestras junto a alunos da Rede Pública de Ensino, bem como uma campanha informativa com anúncios em veículos de Comunicação, vídeos e posts em redes sociais com orientações sobre como eliminar o mosquito.

E, nos dois próximos sábados de manhã, dias 16 e 23 de março, a Prefeitura de Nova Odessa promove ainda dois mutirões voluntários em apoio ao trabalho dos agentes. Dezenas de voluntários vão “reforçar” as equipes de campo, inicialmente no Jardim Santa Rita 1 (no dia 16), e também no Jardim São Jorge (no dia 23).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP