O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) dos bairros São Manoel e Jardim Nossa Senhora Aparecida receberam as ações da programação “Americana por Elas – Mês da Mulher” nesta terça-feira (12). As atividades são realizadas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e parceiros.

No CRAS São Manoel, o público atendido no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), prestado pela equipe do SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana), participou da palestra “Saúde Mental”. A atividade foi proferida pela psicóloga Rosa Gimenes.

O CRAS Nossa Senhora Aparecida e a ESF (Estratégia Saúde da Família) na região do bairro Antônio Zanaga (unidades 10 e 13) abordaram o tema “Mulheres em Foco – Planejando o Futuro”.

As ações prosseguem nesta quarta-feira (13), às 9h, com a oficina “Vivência em Arteterapia – Sobre mim”, ministrada pela psicanalista Áurea Mendes, no CRAS São Jerônimo, em parceria com o SCFV Diaconia São Judas Tadeu, voltada para as mulheres em acompanhamento pelo serviço PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família).

Na sexta-feira (15), às 14h, haverá a oficina “Vivência em Arteterapia – Sobre mim” para os funcionários do Cadastro Único.

“As atividades buscam a sensibilização e conscientização sobre direitos, promoção da saúde e bem-estar das mulheres”, diz a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A programação vai até o dia 28 de março, realizada através do Americana por Elas – Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Promoção da Equidade de Gênero, vinculada à SASDH, Comitê Gestor Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Mulher e Promoção da Equidade de Gênero, CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), entre outros parceiros.