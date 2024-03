Sinditec amplia diálogo do setor têxtil com presidente da Cetesb

O Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e Região) promoveu nessa terça-feira (12/03) um encontro com o presidente da Cetesb-SP, Tomaz Toledo, ampliando o diálogo entre o setor produtivo e a Companhia Ambiental para discussão das demandas do segmento têxtil. A reunião foi organizada com apoio do Sinditêxtil-SP.

Os empresários tiveram oportunidade de comentar sobre as principais demandas junto à Cetesb, especialmente relacionadas ao licenciamento ambiental, taxas, exigências e simplificação dos processos. Toledo ressaltou a importância da abertura do diálogo com os setores produtivos e conhecer melhor as atividades econômicas de cada região para fazer uma regulação mais equilibrada das normas ambientais.

“A Cetesb está focada na melhoria dos serviços oferecidos, para aprimorar sua capacidade operacional e otimizar os processos. O têxtil é um setor muito importante para a economia do Estado. É fundamental para a Cetesb ouvir suas demandas e estudar soluções viáveis”.

O presidente da Cetesb também fez a apresentação do “Guia de Produção e Consumo Sustentáveis da Cadeia Produtiva Têxtil e Confecções – Tendências e Oportunidades”. Sob a coordenação da Companhia, o documento foi elaborado pela Câmara Ambiental Têxtil, com apoio e participação do Sinditec, Fiesp/Ciesp e Sinditêxtil.

A publicação do Guia tem como objetivo conscientizar o setor têxtil e de confecções quanto às oportunidades existentes nos processos produtivos que adotam tecnologias mais limpas. “Destaco a capacidade de organização do setor têxtil para consolidar suas melhores práticas ambientais”, comentou Toledo. Após o encontro, foi realizada uma visita técnica às instalações da Saltorelli JeansWear e sua moderna estação de tratamento e reúso de efluentes.

Projetos – O presidente do Sinditec, Leonardo Sant’Ana, lembrou que a entidade sempre teve uma grande preocupação com as questões ambientais e um bom relacionamento com a Companhia Ambiental. “Sustentabilidade é uma agenda crucial para o setor. Sem dúvida o diálogo com a Cetesb é o melhor caminho para termos avanços nessa área”. Projetos relevantes citados por Leonardo são a destinação mais nobre do lodo das indústrias têxteis e a ampliação da economia circular.

O presidente emérito do Sinditêxtil e presidente da Câmara Ambiental Têxtil, Luiz Arthur Pacheco, disse que “o Guia de Produção e Consumo Sustentável Têxtil é um exemplo do nosso compromisso contínuo em buscar soluções adequadas para a preservação do meio ambiente, adotando as melhores práticas disponíveis”.