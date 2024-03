Jardim da Balsa e Jardim Jacyra vão receber UBSs pelo Novo PAC

As duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) conquistadas por Americana por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, serão construídas nos bairros Jardim Jacyra e Jardim da Balsa. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Americana nesta quarta-feira (13).

O valor do investimento para cada unidade básica é de R$ 2.435.976,95, cujos recursos serão repassados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde. A Prefeitura ficará responsável por indicar terrenos adequados aos projetos definidos pelo Ministério da Saúde.

“Este é mais um importante avanço na Saúde de Americana, que vai receber mais duas unidades e ampliar o acesso da população aos serviços da Atenção Primária em Saúde. Isso nos deixa muito satisfeitos, porque vemos a evolução da estrutura e dos serviços numa área fundamental, que é o atendimento em saúde aos munícipes”, avalia o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O acompanhamento do processo para a liberação de recursos destinados às unidades é feito pela Secretaria de Gestão de Convênios, que realiza todo o trâmite documental e promove a interlocução com o Ministério da Saúde e a Casa Civil da Presidência, responsável pela coordenação do programa.

“Estamos atentos a todas as movimentações relativas ao PAC, promovendo as tratativas junto ao Governo Federal e cumprindo com todos os requisitos para atender às diretrizes do Programa, para que o município receba os recursos”, afirma o secretário de Gestão e Convênios, Vinícius Zerbetto.

Americana também solicitou a construção de uma unidade de Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Álcool e Drogas, que está habilitada junto ao Ministério da Saúde. Isto significa que ela ainda poderá ser viabilizada por meio de emenda parlamentar.