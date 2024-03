FEAAC/SEAAC’s apresentam sugestões para CCT de cobrança e recuperação de crédito

A FEAAC (Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo) e sindicatos

filiados se reuniram ontem (12) com representantes do Secobesp (Sindicato Patronal das Empresas de Cobrança) para apresentar sugestões de alterações de cláusulas para a próxima negociação coletiva. São integrantes desta categoria todos os trabalhadores de empresas de cobrança e recuperação de crédito, com data-base em 1º de agosto.

As principais mudanças propostas têm como objetivo adequar cláusulas existentes na Convenção Coletiva à leis em vigência, tornar a redação mais clara e objetiva e acrescentar parágrafos necessários para atender a demanda dos trabalhadores. Também foi sugerida a inclusão de novas cláusulas para modernizar a Convenção Coletiva, colocando-a em sintonia com a realidade social.

As propostas foram bem recebidas pelo Setor Patronal, que reiterou a importância das discussões se iniciarem antecipadamente. O Diretor de Negociações da FEAAC e Presidente do SEAAC de Santo André, Vagney Borges de Castro, destacou que é salutar que até a primeira quinzena de agosto a Convenção Coletiva esteja fechada, pois o trabalhador fica na expectativa a partir da data-base.

Para Helena Ribeiro da Silva, Diretora da Secretaria Geral da FEAAC e Presidenta do SEAAC de Americana e Região, a modernização e adaptação de cláusulas à realidade dos trabalhadores é uma das metas nas negociações deste ano, “sem se esquecer de buscar melhorias econômicas, seja no aumento de salários, como em outras cláusulas de natureza econômica e social”.

