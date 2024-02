O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, confirmou a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro no sábado, no Esporte Clube Barbarense, às 11h30.

O evento será aberto ao público e vai oficializar a filiação de Piovezan no PL para disputar a reeleição.

Pela manhã, Bolsonaro estará em Piracicaba e, segundo informações de bastidores, o ex-presidente deve passar também em Americana, mas nenhum informação foi confirmada pela prefeitura até o momento.