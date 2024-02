A ABCasa (Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores) divulgou com exclusividade os números do setor de produção de artigos para casa, referentes aos três últimos meses de 2023.

Com uma receita mensal estimada em R$3,96 bilhões, a produção de artigos para casa em dezembro apresentou queda, em valores nominais, de 13,7% em relação ao mês anterior e de 14,0% em volumes físicos.

– Gráfico 1

Os dados levantados apontam que as importações e a produção para o mercado interno, resultaram em um consumo interno de R$4,31 bilhões no mês de dezembro de 2023, com um aumento acumulado no ano de 1,3%.

Evolução da produção de artigos para casa:

O termômetro, que analisa mensalmente a maturação do mercado de casa e decoração, aponta uma queda na produção ao longo dos últimos três meses de 2023, conforme tabela a seguir:

– Tabela 1

Preço médio na produção de Artigos para Casa:

Em dezembro, o preço médio de produção de artigos para casa registrou um aumento de 0,16% em comparação com o mês anterior. Entretanto, ao considerar o acumulado do ano, o índice revela uma queda significativa de 4,95%. Analisando os últimos doze meses, constatou-se uma redução idêntica de 4,95% no preço médio de produção desses itens essenciais para o lar.

– Tabela 2

Anderson Passos, diretor executivo da ABCasa, destaca que a última edição da ABCasa Fair consolidou a perspectiva de um novo momento no mercado. Para ele, o atual cenário econômico do país oferece à indústria e aos varejistas a oportunidade de trabalhar com um planejamento mais realista.

“O que temos observado é um sentimento de otimismo generalizado em todo o setor. A economia apresenta indicadores robustos de melhora: baixa inflação, queda nos juros, estabilidade cambial, aprovação da reforma tributária e aumento no nível de emprego. Todos esses elementos contribuem para que os empresários tenham uma visão mais clara do futuro, o que é fundamental para a concretização de negócios”, afirma o executivo.

Comprometida com o avanço e a expansão dos negócios no segmento, a ABCasa, em parceria com o IEMI – Inteligência de Mercado, mantém seu compromisso de analisar e acompanhar o crescimento do mercado e seu impacto na economia.