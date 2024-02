Teatro Municipal de Americana recebe o musical “ABBA Experience In Concert” no sábado

Os fãs da banda ABBA têm uma atração e tanto para aproveitar no próximo fim de semana em Americana. O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o espetáculo “ABBA Experience In Concert” no sábado (2), em duas apresentações: às 19h e 21h.

O musical traz para o palco uma apresentação magnífica que conta a história de uma das maiores bandas de todos os tempos, através de seus maiores sucessos.

“É uma atração belíssima que vai encantar o público com toda certeza, com canções que marcaram a era da disco music”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos custam de R$ 75 a R$ 150 e podem ser adquiridos no site www.entravip.com.br ou na bilheteria, das 9h às 17h. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

