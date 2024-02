De acordo com relatório publicado pela International Data Corporation (IDC), sobre o panorama do setor de Tecnologia da Informação (TI) para 2024, a indústria brasileira projeta crescimento de 12% este ano, enquanto nos Estados, a previsão é de 9%. Diante desse cenário de oportunidade, a Alura, maior ecossistema de educação em tecnologia do Brasil, apurou mais uma edição do ranking 10 cursos de tecnologia mais procurados em sua plataforma, para compreender o desenvolvimento dos profissionais brasileiros em tecnologia.

O ranking, que compreende o período dos últimos 6 meses, aponta Python como o curso mais realizado da plataforma. A posição subiu cinco degraus em relação ao semestre passado. Ainda entre os cursos mais realizados neste início do ano estão: Java (10,6 mil), Excel (7,9 mil), Power BI (7,5 mil), SQL (6.5 mil), JavaScript (6 mil), React (5,6 mil), Docker (4,7 mil), Angular (4,7 mil) e AWS (4,3 mil).

Para Ricardo Bugan, Líder de Produtos da Alura, Python se destaca como o primeiro passo fundamental para aqueles que desejam ingressar no mundo da tecnologia. “Sua versatilidade, que abrange desde a análise de dados até o desenvolvimento de sistemas web e desktop, o torna indispensável em diversas áreas. Além disso, muitas instituições de ensino superior escolhem Python como a linguagem inaugural nas disciplinas de programação, tornando-o uma escolha estratégica para iniciantes. Hoje, vivemos em um mundo onde a tecnologia permeia todas as carreiras, e Python emerge como a porta de entrada acessível e inclusiva para aqueles que não têm origens específicas na área tech”.

Ainda de acordo com o especialista, o mercado tem procurado por habilidades específicas. Java permanece uma escolha robusta para desenvolvimento de software em larga escala, enquanto Excel e Power BI são essenciais para análise de dados e visualizações. SQL continua sendo fundamental para gerenciamento de banco de dados, e JavaScript, React e Angular são cruciais no desenvolvimento web moderno.

No cenário mobile, a demanda por profissionais especializados também é evidente, uma vez que empresas de grande porte têm adotado Flutter, framework de desenvolvimento multiplataforma, devido à sua eficiência e capacidade de proporcionar experiências consistentes em iOS e Android.

“Neste ranking, Docker se destaca como uma tecnologia importante, simplificando e agilizando o deploy de aplicativos por meio da virtualização de contêineres. Sua presença reflete a necessidade crescente de eficiência na gestão de infraestrutura. Já a popularidade crescente da AWS (Amazon Web Services) surge como uma das plataformas líderes em serviços de nuvem, diminuindo a migração contínua de empresas para ambientes em nuvem devido à flexibilidade e escalabilidade oferecidas”, pontua.

Ainda este ano a edtech prepara mais uma edição de sua imersão gratuita, desta vez, dedicada à análise de dados com linguagens de programação como Python, além de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa.