Prefeitura levanta as copas das árvores da Av Estados Unidos

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, está executando o serviço de levantamento de copas das árvores em toda a extensão da Avenida Estados Unidos, região dos bairros Morada do Sol e Parque das Nações. O objetivo é melhorar as condições de acesso para as pessoas que utilizam a pista de caminhada na altura da Gruta Dainese.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a importância do trabalho. “A área é utilizada pelos munícipes para a prática de caminhada e o serviço de poda para o levantamento das copas das árvores vai proporcionar uma melhoria e segurança no acesso aos pedestres”.

O trabalho começou na semana passada e deverá ser concluído nos próximos dias, se não chover, conforme o diretor da Unidade de Praças e Jardins, Antonio Donizetti de Paula. “As equipes de arborização estão utilizando equipamentos e máquinas para a execução do serviço de poda, trituração de galhos, recolhimento da vegetação e limpeza. O trabalho será realizado em toda a extensão da avenida”.

O serviço de levantamento de copas foi realizado anteriormente Rua Izolina Geminiani Rosa, às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

