Prefeito Luiz Dalben entrega novas sedes do SAMU e Central de Ambulâncias

O prefeito Luiz Dalben entregou na última sexta-feira, dia 23, as novas sedes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Central de Ambulâncias, na região da Área Cura. As novas bases descentralizadas vão ampliar o agilizar o atendimento de ocorrências, ofertando mais segurança e saúde para a população.

Participaram da inauguração o deputado Dirceu Dalben, vice Henrique Stein, presidente da Câmara Municipal, Hélio Silva, líder de Governo, vereador Willian Souza, além de vereadores e autoridades municipais.

Os novos espaços ficam na rua Dosolina Catharina Bertolini, nº 285, Parque das Nações, são amplos e modernos e possuem quartos, cozinha, lavanderia, sala, cômodas para guardar material, banheiros e sala de gerência.

Desde 2017, diversos investimentos foram realizados no setor, visando um atendimento humanizado e digno. O SAMU recebeu novos respiradores móveis, após mais de onze anos sem renovação dos aparelhos, para as ambulâncias do serviço padrão UTI, dando um suporte avançado e mais seguro para o atendimento. Já os veículos básicos agora são todos equipados com desfibriladores.

LEIA + NOTÍCIAS aqui no site

A corporação também recebeu novas ambulâncias no padrão UTI, equipadas com macas, suprimentos e insumos. Agora, o SAMU conta com seis ambulâncias nas ruas e mais uma de reserva. Além disso, uma nova equipe foi incorporada, agilizando e tornando mais eficiente o trabalho e atendimento.

As equipes receberam novos equipamentos, mobiliários e uniformes, com kits compostos por macacão, camiseta e bota. A sede do SAMU, em Nova Veneza, passou por ampla reforma e manutenção, com adequação das salas para melhor atendimento, troca da iluminação e novo calçamento. Os radiocomunicadores da corporação também foram renovados, sendo possível a transmissão em tempo real em todo o território brasileiro.

Além da remodelação no atendimento, a corporação recebe capacitações, simulados e atualizações constantes. E agora Sumaré possui o medicamento Metalise, uma injeção que dissolve o trombo durante o infarto, ampliando as chances de salvamento.

Foi implantado no Município o projeto Samuzinho, capacitando a população para um atendimento preliminar ágil e correto até as equipes de emergência chegarem. O treinamento é promovido pelos profissionais do SAMU Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Municipal, que ensinam sobre os protocolos corretos de atendimento mediante cada situação de urgência. Professores da rede, alunos, primeiros-socorros.

“Quando assumimos em 2017, o SAMU estava em situação precária, tinha apenas duas ambulâncias e uma única em condições de uso. Com muito empenho e comprometimento, uma série de melhorias foram realizadas na corporação, adquirimos novas ambulâncias com auxílio do deputado Dirceu Dalben e investimos na saúde. A nova sede descentralizada do SAMU Sumaré e da Central de Ambulâncias são um grande reforço para a Saúde de Sumaré, prestando serviço 24 horas para a população, seja com suporte básico ou suporte avançado. Sumaré segue o compromisso de investir em uma saúde de qualidade, séria e eficaz, para que os munícipes estejam seguros e recebam um tratamento de excelência”, disse o prefeito Luiz Dalben.