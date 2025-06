Prefeitura instala câmeras pra evitar vandalismo no CCL

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está investindo R$ 15 mil na instalação de equipamentos de segurança no Centro de Cultura e Lazer (CCL), com o objetivo de proteger o espaço contra ações de vandalismo e reforçar a segurança durante eventos.

O investimento contempla a instalação de câmeras de videomonitoramento e alarmes, que garantirão mais proteção aos frequentadores e tranquilidade na realização de atividades de grande porte.

“Os dispositivos eletrônicos serão usados para capturar e transmitir imagens em tempo real, com o objetivo de vigiar, proteger e controlar os ambientes. O espaço do CCL ficará certamente mais seguro com esses equipamentos”, avaliou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Prefeitura com alarmes

Os alarmes já foram instalados e abrangem toda a área administrativa do CCL. O sistema de videomonitoramento contará com 10 câmeras, cujas imagens serão transmitidas ao vivo e integradas ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Guarda Municipal.

