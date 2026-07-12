A Prefeitura de Americana avançou, nesta semana, com os serviços de revitalização da sinalização viária em diversos pontos da cidade. As intervenções, executadas pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), têm como objetivo reforçar a segurança, melhorar a organização do trânsito e contribuir para a prevenção de acidentes.

O cronograma inclui a pintura de faixas de pedestres, faixas contínuas, tracejadas, zebradas e de retenção, além de lombadas, símbolos e legendas viárias.

Nesta etapa, receberam as melhorias a Avenida Rafael Vitta e as ruas dos Cravos, Maranhão, Gabriel Radics, Chalil Miguel Onsi e Goiânia.

“As novas sinalizações viárias reforçam a visibilidade, atenção e os cuidados dos motoristas e pedestres, com um olhar especial para as pessoas com deficiência, promovendo a acessibilidade da população. Os principais pontos de grande tráfego de veículos estão recebendo as intervenções da revitalização, proporcionando mais segurança do trânsito no município”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os serviços já contemplaram diversas vias da cidade, entre elas as avenidas Iacanga, América, Gioconda Cibin, Campos Sales, Nove de Julho e Dr. Antonio Lobo, além de ruas da região central.