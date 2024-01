Prefeitura castra mais de 150 animais no primeiro dia de campanha

A Prefeitura de Sumaré iniciou nesta quinta-feira, dia 18, mais

uma etapa da Campanha Municipal de Castração de cães e gatos de famílias de baixa renda. A ação é realizada pelo Castra Móvel, que está na Pista de Skate da Avenida da Amizade, região de Nova Veneza. No primeiro dia do serviço, mais de 150 animais foram castrados.

A castração ocorre após cadastramento prévio das famílias de baixa renda das regiões de Nova Veneza e Picerno e segue até o dia 21.

A campanha acontece desde de junho em Sumaré, percorrendo todas as regiões da cidade. “Preocupados com nossos animaizinhos, faremos a castração nos bichinhos dos moradores que não têm condições de pagar pelo procedimento, contribuindo para a diminuição populacional dos animais de rua ou abandonados e garantir a saúde e bem-estar dos nossos animais”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

