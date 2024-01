Guarda N Odessa prende ex-líder do PCC

Um ex-líder do PCC foi detido na noite deste sábado (20)

em ação da Guarda Municipal de Nova Odessa. O time da GM NO efetuou a prisão do criminoso foragido da justiça no bairro Jardim Santa Rosa. O Primeiro Comando da Capital fez 30 anos recentemente e atua em presídios e fora deles comandando parte do tráfico de drogas no Estado.

O caso começou durante uma fiscalização de trânsito na rua Azil Martins e não se sabia que o rapaz era do PCC. No final da noite, por volta das 23h , abordagem a uma motocicleta CG/Fam nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Prosseguindo nas verificações de documentos uma mandado de prisão constava em seu nome.

COMBO- O homem foi identificado e soube-se que estava sendo procurado pela justiça por crimes de roubo, formação de quadrilha e tráfico de drogas, com uma sentença pendente de 12 anos de prisão.

COM JESUS- Ele teria confessado à equipe da GM que já fez parte de uma facção criminosa, mas disse que buscou a Deus e abandonado a vida criminosa em 2019. Após a confirmação dos fatos, ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu detido, à disposição da justiça.

