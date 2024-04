Prefeitura da um tapa na av de Cillo

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras

e Serviços Urbanos (Sosu), finalizou nesta quarta-feira (3) a limpeza e a pintura de guias da Avenida de Cillo, entre a Avenida Gioconda Cibin e a Rua das Petúnias.

“Essa pintura auxilia na sinalização de trânsito, proporcionando segurança para pedestre e veículos, trazendo visibilidade ás guias”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O serviço é realizado pela equipe de pintura da Sosu, que utiliza equipamentos de demarcação viária airless com pistola de alta produtividade.

Diversas avenidas, ruas, praças e jardins receberam essas melhorias. O objetivo é realizar o serviço de pintura de guias e postes de iluminação pública em todas as vias de Americana.

Reforma da EMEF Jonas Corrêa de Arruda Filho avança com calçamento e alambrados

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jonas Corrêa de Arruda Filho, integrante da rede municipal de Educação, no bairro Vila Margarida, recebe os retoques finais para a conclusão das obras de reforma e ampliação da unidade, que atende quase 800 estudantes. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, investe mais de R$ 1,3 milhão em recursos próprios nas melhorias.

Nesta quinta-feira (4), foi feita a concretagem de trecho da calçada. Traves foram instaladas no novo campo de futebol gramado recentemente e o espaço foi cercado com estrutura metálica. O novo alambrado também vai delimitar o entorno da zeladoria, edificada durante a ampliação. As arquibancadas recém-construídas ganharam sinalização para PCDs (pessoas com deficiência)

A obra – a primeira desde que a escola foi municipalizada em 2017 – incluiu a reforma de cozinha, despensa e lavanderia; a reforma de dois sanitários de alunos; a construção de um novo conjunto de sanitários para alunos (masculino e feminino) com quatro cabines cada, incluindo acessibilidade; a construção da zeladoria em atendimento à reivindicação da comunidade escolar e a construção de arquibancadas na quadra esportiva.

“Estamos otimistas com o avanço das obras de reforma e ampliação da EMEF Jonas Corrêa de Arruda Filho. Em breve, o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi vão entregar à população de Americana mais uma escola renovada, bonita, moderna e com ambientes adequados para a prática pedagógica de nossos estudantes”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A escola também tem um novo campo de futebol gramado e cercado, novos toldos, pintura externa completa – incluindo a fachada, reorganização do estacionamento interno e pintura de portões e janelas. A nova identidade visual desenvolvida pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, identificando as salas, será instalada.

