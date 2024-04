Com lesões, São Paulo cai na estreia da Liberta (1-2)

As lesões foram decisivas e o São Paulo estreou

na Libertadores com derrota. Nesta quinta-feira, o time comandado por Thiago Carpini visitou o Talleres em Córdoba, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo B, e acabou perdendo por 2 a 1. As lesões que detonaram o esquema de Carpini aconteceram todas no 1o tempo.

Ramiro Rodríguez e Rubén Botta balançaram as redes para os donos da casa. Luciano descontou para os visitantes.

Após 18 dias, o São Paulo voltou a entrar em campo, mas perdeu três de seus titulares logo no primeiro tempo por lesão: Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Carpini foi obrigado a jogar com um homem a menos para não queimar a última parada que tinha direito promovendo a entrada de alguém para a vaga de Rato, o que fez somente no intervalo, e foi justamente neste período que o Tricolor acabou sofrendo o primeiro gol.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, contra o Cobresal, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores. Será o reencontro do time com a sua torcida após quase um mês. Já o Talleres enfrenta o Independiente Rivadavia, pelo Campeonato Argentino, no sábado, e depois terá pela frente o Barcelona de Guayaquil, no Equador, também na quarta, às 23h.

