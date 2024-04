Maicon Batista dos Santos ia pra casa, mas sumiu

ainda em Americana. Ele tem 19 anos, é deficiente auditivo e saiu do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana.

Os contatos são o telefone da mãe 14998163663 Jaqueline e 14-998264308 Vera Lúcia e 19-99339-7284 Cleide Rodrigues.

A mãe conta que ele sumiu no começo da noite desta quarta-feira. Ele tinha ido para a Rodoviária de Americana e pegaria um ônibus para seguir para Brotas encontrar-se com ela.

