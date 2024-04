Disney+ e Globoplay crescem no 1o trimestre

Disney+ e Globoplay crescendo- Com o fim do 1o trimestre,

estamos animados para revelar os dados mais recentes das quotas de mercado no Brasil. Como sempre, baseamos o relatório nos dados dos usuários JustWatch no Brasil toda vez que selecionam serviços de streaming, clicam em ofertas de streaming ou marcam títulos como vistos.

Disney+, Star+, Globoplay e Apple TV cresceram. A líder Netflix caiu mas ainda lidera com folga.

Quotas de mercado no T1 2024

A gigante global de streaming, Netflix, lidera as quotas no primeiro trimestre com mais do dobro do Disney+. Enquanto isso, as plataformas da Disney, Disney+ e Star+, tiveram um total de 22% das quotas, superando o 2º lugar, o qual pertence ao Prime Video.

Desenvolvimento das quotas de mercado em 2024

Mostrando um crescimento impressionante, o Disney+, Globoplay e Apple TV+ alcançaram +1% das quotas até o fim de março. Já a gigante de streaming, Netflix, sofreu um declínio de −1% junto ao Max.

Porém, Star+ vai ser removido do Brasil, transportando todo o seu conteúdo para o Disney+ até o segundo trimestre de 2024.

