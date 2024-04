O ex-vereador Renato Martins decidiu seu rumo

para as eleições deste ano. 1o suplente no PTB em 2020, ele agora vai pro Republicanos do empresário e pré-candidato a prefeito Ricardo Molina.

Esta semana os partidos fecham o bloco de filiações e Renato vai pro time que já tem os ex-vereadores Guilherme Tiosso e Manezinho da Praia.

Também são apontados com destaque na legenda Jacira Chávare, Tim Estopa, Cláudio Gil e Gilberto Bobby Bobby.

A expectativa é que o Republicanos faça de 2 a 3 cadeiras, a depender do desempenho de Molina como candidato a prefeito (mais votos de legenda). O trunfo do grupo é o governador do Estado Tarcísio de Freitas.

