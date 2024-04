Dicas pra mulheres 40+ (cabelo) e 65

Em uma sociedade que muitas vezes impõe padrões de beleza restritos e baseados na juventude, o debate sobre a estética das mulheres com mais de 40 anos se torna cada vez mais relevante. De acordo com dados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população feminina com 40 anos ou mais representa cerca de 28% do total de mulheres no Brasil. Este segmento da sociedade, muitas vezes negligenciado nas discussões sobre beleza, merece ser explorado e compreendido de maneira mais profunda.

De acordo com o visagista e colorimetrista Jonh Marques, que possui uma experiência de 5 anos e ministra cursos sobre o assunto, a beleza aos 40 anos deve ser encarada de forma positiva”, enfatiza o especialista. Em sua análise, Jonh Marques relata que mitos e tabus, como o conceito de que mulheres maduras não devem ter cabelos longos, não têm mais lugar nos padrões contemporâneos de beleza.

Ele destaca a importância de uma abordagem personalizada e inclusiva, que respeite a individualidade de cada pessoa, independentemente da idade. “O visagismo oferece técnicas inovadoras, como o método ‘Drawn tips’, que proporcionam leveza e movimento aos cabelos, desafiando assim as concepções antiquadas sobre estilo e idade”, complementa Jonh Marques. Segundo ele, a perspectiva, baseada na valorização da autoexpressão e da confiança, reforça a ideia de que a verdadeira beleza transcende as limitações impostas pelo tempo.

Jonh Marques destacou ainda que o visagismo oferece uma abordagem personalizada e inclusiva para quebrar tabus relacionados à estética capilar. Ele mencionou o desenvolvimento de um novo método de corte, conhecido como “Drain Chips”, projetado para conferir leveza e movimento aos cabelos. Esse método desafia a noção de que a idade determina o comprimento do cabelo, enfatizando que a vitalidade e o estilo podem ser mantidos em qualquer fase da vida.

O especialista destaca que é importante destacar que a beleza aos 40 anos não deve ser definida por estereótipos ou preconceitos. Jonh Marques, com sua vasta experiência no visagismo e colorimetria, oferece uma nova perspectiva sobre a estética feminina, incentivando as mulheres a abraçarem sua individualidade e autoestima.

“É fundamental compreender que a beleza não deve ser subjugada a estereótipos ou preconceitos”, destaca o especialista. Em sua análise, Marques enfatiza que a individualidade de cada mulher deve ser celebrada e respeitada, independentemente da idade.

Especialista revela os mistérios da eterna juventude da rainha do pop

A rainha do pop escolheu o Brasil para encerrar a turnê Celebration Tour, que marca os 40 anos de carreira da cantora e deve entrar para a história dos grandes eventos apoteóticos nas areias de Copacabana.

O público promete ser o maior da carreira de Madonna e vai poder conferir não só toda a vitalidade que ela esbanja aos 65 anos cantando e dançando, mas também um shape que provoca inveja em muita jovem por aí. “Madonna certamente tem um acompanhamento enorme de saúde e bem-estar com profissionais de múltiplas áreas. Aguentar um ritmo tão intenso, com shows que ultrapassam 2 horas aos 65 anos é um feito impressionante!”, revela o cirurgião plástico Ícaro Samuel, que tem o maior canal no YouTube sobre a especialidade.

Quem for ao show no dia 4 de maio vai ter a oportunidade de testemunhar não apenas a impressionante desenvoltura e performance de Madonna, como também o corpo esbelto da cantora, todo esculpido e com as curvas bem definidas. “Embora não se possa afirmar com certeza, ao analisar as fotos, podemos avaliar que Madonna tenha recorrido à lipoenxertia, uma técnica que redistribui gordura de áreas indesejadas para outras desenhando e delineando o corpo”, revela o especialista em estética corporal, reconhecido tanto no Brasil como no exterior.

Quanto ao rosto, em 2023, Madonna chamou a atenção e virou o assunto mais comentado na internet ao aparecer no Grammy com um visual um tanto exagerado nos procedimentos estéticos. Ícaro Samuel aponta que é muito provável que a cantora tenha feito lifting, que é uma cirurgia de rejuvenescimento, além de aplicações de botox e preenchimento, que felizmente são temporárias, por isso, possíveis exageros são minimizados com o passar do tempo.

“É importante ressaltar que a idade não deve ser um impedimento para quem deseja realizar uma cirurgia plástica, seja para suavizar os sinais do tempo ou corrigir aspectos que causem desconforto. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o critério fundamental são as condições de saúde do paciente”, afirma Samuel.

Segundo o especialista, é fundamental que o profissional responsável pela intervenção seja altamente qualificado e comprometido com a estética e a preservação da identidade do paciente. “Infelizmente, há casos em que profissionais negligenciam esses aspectos, atendendo apenas aos desejos imediatos do paciente, sem considerar as implicações estéticas e emocionais a longo prazo”, finaliza.