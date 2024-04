Com quase ou 10 partidos na base, o prefeito Leitinho Schooder (PSD)

saiu vitorioso nessa 1a fase da pré-campanha na eleição em Nova Odessa. Mas o modelo que o fez ‘vencedor’ agora não serviu em 2020 para o grupo do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL), que venceu na Câmara mas perdeu para o então ‘humilde’ Leitinho na corrida pela prefeitura.

A última grande ‘aquisição’ do time Leitinho foi o campeão de votos da eleição passada Cabo Natal, que era do Avante, chegou a filiar-se no Republicanos mas fechou a semana no União Brasil.

Leia + sobre política regional

Com Natal veio o terceiro colocado nas eleições para prefeito de 2020 Capitão Jackson.

BILL DEVAGAR E BOLSONARO– O ex-prefeito Bill tem feito um caminho parecido com o de Leitinho de 2020. Faz reuniões, junta lideranças. Ele segurou o PSDB na sua base e manteve o Podemos. Seu grupo elegeu 6 vereadores em 2020 mas perdeu 2 e hoje tem 4 que vão para a reeleição.

COCATO E JUÇARA– Nomes tidos como terceira via na cidade, o ex-secretário de Saúde Vanderlei Cocato ficou com o Republicanos e vai tentar seguir com a candidatura. Antes mais perdida, Juçara Rosolem se segurou no Novo e deve vir para a disputa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP