O Colégio Dom Bosco Americana recebe dia 13 o segundo TED Talks no município.

O evento, intitulado TEDx Carioba, será realizado das 14h às 19h. Ao todo, haverá dez palestrantes, divididos em dois blocos, que terão um intervalo de 45 minutos entre eles. O evento também contará com a abertura da Cia EntreCinco. Os ingressos já estão à venda, através do link na bio do Instagram do TEDxCarioba ou do site tedxcarioba.com.br

Entre os convidados, destaca-se Laysa Peixoto, brasileria que, na pandemia, descobriu um asteroide reconhecido pela Nasa e batizado de LPS0003. Laysa saiu na lista Forbes Under 30 em 2023 e, atualmente, estuda na universidade Manhattan College, em Nova Iorque.

Outro nome confirmado é o professor de inteligência artificial da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) João Galdino, que atualmente, além das aulas, atua no desenvolvimento de tecnologias e sistemas para áreas industrial e hospitalar. Para falar sobre inteligência artificial, João levará para a palestra um robô.

Os outros palestrantes são a atriz, diretora e produtora de atores Andrea Avancini, a artista visual Andrea Mendes, o engenheiro agrônomo Harri Lorenzi, o empresário e atleta Hugo Farias, a estudante Paola Moscatelli, a criadora de conteúdo digital Sheylli Caleffi, a psicanalista Taryana Rocha e a empresária Val Justo. A mestra de cerimônia será Mara Ferraz, da revista IstoÉ.

O evento é recomendado para o público jovem e adulto, e os ingressos custam R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia).

