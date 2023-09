Dando um tapa- A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria

de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executou nesta quarta-feira (27) diversas manutenções em vias públicas, como a construção de sarjetão, manutenção de guia e sarjeta, construção de ramal de galeria pluvial, mini recape e tapa-buraco.

“Realizamos diariamente essas manutenções, que são essenciais para manter as ruas, avenidas, calçadas e galerias nas melhores condições. São inúmeros serviços primordiais para o município”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Para evitar o acúmulo de água nas vias, a equipe da Sosu está construindo um sarjetão na esquina da Rua Nara Leão com a Rua Hervê Cordovil, no bairro Residencial Jaguari.

Após finalizar o sentido Avenida Nossa Senhora de Fátima, a equipe do mini recape segue o trabalho de recuperação da malha viária da Avenida da Saúde no sentido Avenida Antônio Pinto Duarte.

No São Luiz, os servidores realizaram a manutenção de guia e sarjeta na Rua Luiz Cia e finalizaram a construção de uma caixa e ramal de galeria pluvial na Rua Djalma Rogério Cerione.

A equipe de tapa-buraco executou os serviços na Avenida Antônio Centurione Boer, Rua Celeste Cardelli, Rua Hemenegildo Ramagnolo e Rua das Petúnias.

