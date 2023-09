A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da DIG de Americana, realizou, nesta quarta-feira, ação policial visando reprimir crimes de estelionato. Três mulheres, de 36, 39 e 40 anos foram presas no bairro Cariobinha, em Americana.

Segundo a vítima do golpe, ela recebeu mensagem de um suposto colega aposentado, que solicitou a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de emergência e a vítima, conhecendo esse colega, acreditou e entregou a uma mulher idêntica à da foto do perfil de Whatsapp da suposta sobrinha da conta falsa o valor solicitado.

Nesta data, a mulher fez um novo pedido de empréstimo no valor de R$1. 900,00, dessa vez solicitado diretamente via whatsapp pela suposta sobrinha. Desconfiado, a vítima procurou o aposentado em sua residência, foi quando descobriram que caíram no golpe. A vitima, antes de entregar os valores R$ 1.900,00, avisou a DIG, sendo que os policias diligenciaram e conseguiram prender uma mulher que iria receber o dinheiro. Ainda nas proximidades, prenderam mais duas comparsas, as quais foram autuadas em flagrante na sede da DIG e encaminhadas a cadeia feminina de Monte Mor .

