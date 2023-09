Maconha, cocaína e lança-perfume apreendidos

esta terça-feira em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. As porções foram encontradas no Conjunto Habitacional Roberto Romano, periferia da cidade. O caso aconteceu na parte manhã. Um adolescente foi apreendido por suspeita de tráfico. Ele estava no local na hora da ação.

De acordo com os Guardas, o rapaz estava em uma bicicleta na Rua Hilda Heleno de Oliveira . Ele deu sinais de que ia fugir quando viu os agentes.

A equipe fez a abordagem antes da fuga e encontrou três porções de maconha com o adolescente, que confessou que estava vendendo as drogas.

Logo depois, os agentes vistoriaram a área e localizaram um pacote plástico contendo mais 17 porções de maconha, sete frascos de lança-perfume e 11 pinos com cocaína.

Diante dos fatos, a GCM apreendeu o menor e encaminhou o caso ao 1º Distrito Policial. O delegado determinou a apreensão das drogas, mas liberou o menor à responsável legal conforme determina a legislação vigente.

