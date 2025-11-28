Prefeitura de Hortolândia troca tubulação subterrânea no Jd. Ricardo

Leia Mais notícias da cidade e região

A rua Osvaldo José Andreotti, no Jardim Ricardo, passa por manutenção na tubulação de galeria de águas pluviais e na rede de esgoto A ação é realizada pela Prefeitura em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O trabalho acontece próximo da ponte sobre o córrego que atravessa o bairro. A via está interditada. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, que monitora o trabalho, a rua será liberada até sexta-feira (28/11). O motorista deve acessar a rua Bambina Ciconni Camilo para evitar problemas no tráfego e desviar da interdição.

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA REGIÃO

Para o primeiro semestre de 2026, a ponte que fica sobre o canal que atravessa o Jd. Ricardo, próximo ao km 7 da rodovia, receberá uma obra que reforçará a estrutura, ampliando a vazão da água e evitando o afunilamento que se forma na área de domínio da Concessionária Rodovias do Tietê. O local também recebe limpeza periódica para a retirada de lixo e entulho descartados irregularmente, além da poda do mato.

Além disso, a Secretaria de Mobilidade Urbana, durante o período das chuvas, realiza a sinalização com cavaletes móveis informativos para evitar o tráfego de veículos. Uma placa de alerta para o risco de enchentes também está afixada antes da travessia da ponte.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP